FAW: где купить стартеры?

Корпорация FAW — старейшая китайская автомобилестроительная компания. Первая китайская автомобильная корпорация была образована пятнадцатого июля 1953 году. Создание первого автомобилестроительного завода в КНР ознаменовало собой начало развития автомобильной индустрии страны, она произвела первый грузовик и первый легковой автомобиль в Китае.

На сегодняшний день корпорация FAW занимает лидирующие позиции в Китайской автомобильной промышленности. Корпорации FAW принадлежит двадцати восьми дочерних компаний со стопроцентным контролем акций, а также восемнадцати частично принадлежащих ей дочерних компаний с пакетом акций более пятидесяти процентов, в том числе FAW Jiefang Automobile Co., Ltd, FAW car Co., Ltd, Tianjin FAW Xiali Automobile Co., Ltd, FAW Volkswagen Automobile Co., Ltd, FAW Toyota motor Co., Ltd.

