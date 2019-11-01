Клычков приказал долго жить

Губернатор утвердил программу активного долголетия.

Губернатор Андрей Клычков утвердил межведомственную программу «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Орловской области». Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Документ опубликован на официальном портале Орловской области, ознакомиться с ним может любой желающий.

К нему прилагается план мероприятий, состоящий из 36 пунктов. Согласно ему в Орловской области планируется популяризация здорового образа жизни с привлечением средств массовой информации, увеличение количества людей, обратившихся за помощью по вопросу отказа от курения, а также информирование населения о вреде потребления алкоголя.

Кроме того, в регионе на регулярной основе должны проходить занятия «по вопросам здорового образа жизни в школах здоровья» В центральных районных больницах и поликлиниках города Орла предполагается создание школ рационального питания.

«До конца текущего года планируется разработать модели организации и функционирования центров общественного здоровья, — сообщили в пресс-службе губернатора. — Такие центры планируется организовать на базе центров здоровья Орловского областного врачебно-физкультурного диспансера, Орловской областной клинической больницы, поликлиники №3 и детской поликлиники №1. С января 2020 года до конца 2022 года они должны быть полностью укомплектованы и дооснащены в соответствии с утвержденными требованиями».

Также планируется внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья работников в организациях и на предприятиях и поведение дополнительных скринингов «на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности».

«Кроме того, до конца текущего года планируется создание диспетчерского центра для глухих, а также диспетчерской службы по приему заявок и консультированию лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, по вопросам их доставки в медицинские организации», — добавили в пресс-службе губернатора.

ИА «Орелград»