Ливенских детей оставили без творога

В Ливенской детской молочной кухне закрыли творожный цех.

Такое решение принял районный суд. Он рассмотрел материалы, представленные сотрудниками Роспотребнадзора, и приостановил на 90 суток деятельность творожного цеха. Как сообщает издание «Уездный город Ливны», причиной стало плохое техническое состояние помещения, которое не отвечает нормативным требованиям.

Сообщается, что текущий ремонт в цехе не проводился, «из-за протекания кровли здания молочной кухни потолок и стены творожного цеха имеют многочисленные следы протекания с наличием плесени, а также следы отслаивания побелки и штукатурки».

Это уже не первый подобный случай. Деятельность творожного цеха и ранее приостанавливалась на 90 суток. Это время было отведено судом на устранение выявленных Роспотребнадзором нарушений. Кстати, детская молочная кухня находится на балансе Ливенской ЦРБ.

Денег на ремонт, вероятно, больница не нашла. Поскольку проверяющие никакого улучшения ситуации не увидели, они вновь обратились в суд с просьбой о приостановке деятельности антисанитарного цеха. Кстати, ограничение может быть снято раньше установленного срока, если помещение приведут в порядок.

ИА «Орелград»