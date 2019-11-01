Орловец ограбил магазин при помощи пистолета для страйкбола

В Орле суд рассмотрел уголовное дело о налете на магазин.

Как сообщает Заводской районный суд, житель Орла был обвинен по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья).

Преступление он совершил в апреле 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек решил ограбить магазин. Поскольку настоящего оружия у него не было, он использовал пистолет для страйкбола – это военно-спортивная игра, участники которой используют для стрельбы электро-пневматические реалистичные копии боевого стрелкового оружия, изготовленного из металла или пластика.

Пистолет у преступника был неисправным, однако это не помешало ему совершить налет. Сообщается, что он прибыл в магазин «Маркет-продукты» и заявил продавцу-кассиру, что не будет платит за товар. Затем он достал пистолет, нацелил его на девушку и «потребовав дать ему в долг указанный товар». В противном случае разбойник обещал открыть стрельбу.

«Продавец, опасаясь за свою жизнь и здоровье, восприняла данную угрозу как реальную, — рассказали в пресс-службе райсуда. — После чего подсудимый взял с кассовой зоны товар и, не оплатив его, выбежал на улицу, причинив своими действиями потерпевшей продавцу магазина моральный вред и потерпевшему владельцу магазина материальный ущерб».

Свою вину молодой человек признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда», — подчеркнули в райсуде.

ИА «Орелград»