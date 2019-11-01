Стоит ли использовать топливные присадки для авто?

Современный двигатель является квинтэссенцией высоких технологий. Цель автопроизводителей: максимум мощности при минимальном расходе топлива. Но, расход топлива зависит не только от технологий, применяемых при конструировании двигателя. Немаловажную роль играет и само качество топлива. В России качество топлива регламентируется ГОСТом «Топлива моторные». К сожалению, качество топлива не всегда соответствует ГОСТ.

Качество топлива прежде всего оказывает непосредственное влияние на динамику автомобиля, расход топлива, экологичность и ресурс двигателя. Определить качество топлива непосредственно на заправке не возможно. Очень часто многие автолюбители сталкиваются с тем, что заявленный автопроизводителем расход топлива не соответствует реальному. Это один из первых признаков некачественного топлива. Вопрос некачественного топлива стоит остро, как избежать проблем связанных с его применением? Что может предпринять автовладелец для улучшения характеристик используемого топлива. Подробнее — на сайте https://kratko-news.com/2019/10/22/stoit-li-ispolzovat-toplivnye-prisadki-dlya-avto/.

Вопрос о применении топливных присадок в Европе уже более 30-ти лет является элементом культуры эксплуатации автомобильной техники. Несмотря на то, бензин европейского производства является «аддитированным», то есть уже содержит присадки в небольшом количестве. Ранее, поставками присадок на рынок в Европе занимались крупные нефте-химические концерны под своими брендами. Однако, в последний десяток лет к ним присоединились и сами автопроизводители, выпуская оригинальные продукты под своей маркой. Так на рынке есть присадки от Volkswagen&Audi, Mercedes Benz, BMW, Toyota, Mitsubishi, Lexus и многие другие. Причина распространенности присадок в недостатках самой конструкции систем подачи топлива, а именно в их склонности накапливать загрязнения в процессе работы. Даже двигатели новых, экологически совершенных конструкций, настраиваются таким образом, что на клапанах накапливается нагар от бензина и остатков моторного масла, попадающего на впуск через клапан EGR.

Это особенность работы моторов EURO IV и более современных. Даже переход на конструкции с непосредственным впрыском типа GDI, FSI, TFSI не решает, а даже усугубляет процессы нагарообразования, рождая эксплуатационные проблемы. Кратко перечислим проблемы двигателей, связанных с загрязнением топливной системы, прежде всего загрязненный двигатель теряет мощность и расходует больше топлива. Чем больше загрязнений, тем хуже распыляется топливо и хуже продувка цилиндров. С накоплением загрязнений нарушается правильная дозировка топлива и воздуха, появляются перебои в работе двигателя, нарушается холостой ход, появляются провалы тяги, увеличивается расход топлива.

В случае сильного рассогласования в системе подготовке смеси загорается сигнал Check Engine и блок управления включает аварийный режим. Далее надо ехать на сервис и исправлять ситуацию. Если затянуть с очисткой и ремонтом, то нередки случаи попадания топлива в моторное масло и гарантирован выход из строя катализатора (хорошо, если без возникновения пожара!).