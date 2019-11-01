В Орле придумали, как сделать горожан законопослушными

1.11.2019 | 13:20 Новости, Общество

Для этого власти увеличат количество светофоров и «зебр».

Администрация Орла утвердила в новой редакции ведомственную целевую программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе на 2019-2021 годы». В частности, изменены целевые индикаторы и показатели» паспорта программы. Если ранее предполагалось увеличение количества регулируемых перекрестков и пешеходных переходов на 8,3 процента, то теперь этот индикатор снижен до 7,3 процента. Тем не менее, цель осталась прежней – сделать орловцев более законопослушными.

Согласно новой редакции программы, общий объем финансирования составит 21,12 миллиона рублей, в том числе 19,03 миллиона средства бюджета города. Оставшаяся доля – это средства Дорожного фонда Орловской области. Предполагается, что муниципальная казна выделит на программу по 7,25 миллиона рублей в 2020 и 2021 годах.

Она предполагает монтаж светофорных объектов: пяти в 2020 году и трех — в 2021-м. Кроме того, предусмотрена установка пешеходных ограждений общей длиной 1 400 метров – по 700 метров в 2020 и 2021 годах. Также запланировано оборудование трех нерегулируемых пешеходных переходов в 2020 году и четырех — в 2021 году.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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