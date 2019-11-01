В Орловской области прошел тренировочный ЕГЭ

Школьники опробовали перспективную модель проведения экзамена.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, участие в апробации перспективной модели ЕГЭ приняли 170 одиннадцатиклассников. Тренировка прошла в 26 пунктах проведения экзаменов.

«Все задания участники выполняли на компьютерах, используя среды программирования и офисное программное обеспечение, которые они изучали, — пояснили в Центре. – Это был тренировочный ЕГЭ по информатике и ИКТ в новой компьютерной форме с использованием технологии доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет».

Отличие этой модели от предыдущей заключается в том, что ответы школьников оценивают не эксперты. Все работы проверяются в автоматизированном режиме на федеральном уровне. Кстати, результаты тренировочного ЕГЭ ребята узнают 14 ноября.

«В 2020 году ЕГЭ по информатике будет проводиться по старой модели, с использованием бумажных экзаменационных материалов, а введение новой технологии в штатный режим планируется с 2021 года», — отметили в Центре.

ИА «Орелград»