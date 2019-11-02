Лицензия МЧС: как найти центр лицензирования?

Лицензия МЧС на монтаж получается экспертами Центра лицензирования в Москве непосредственно в органах лицензирования МЧС России и выдаётся бессрочно. Центр берёт на себя организацию процесса и контроль всех этапов получения лицензии до момента вручения бланка лицензии. Лицензия МЧС и цена на нее — популярный в столице запрос. Опыт компании работы в сфере лицензирования в области пожарной безопасности с 1998 года позволяет нам гарантировать получение лицензии в минимальные сроки, надёжно и без лишних проблем.

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Процедуры оформления лицензий на различные виды деятельности имеют свои нюансы и особенности, однако основные этапы во всех случаях выглядят следующим образом.

Сбор необходимого пакета документов. Их набор определяется законодательно для каждого вида деятельности. Подача заявления в лицензирующий орган. Это можно сделать как лично, так и по почте или в электронной форме. Рассмотрение заявления лицензирующим органом. Оно происходит в установленный законом срок, как правило, 45 рабочих дней.

Чтобы не заниматься оформлением документов, необходимых для выдачи лицензии, самостоятельно, Вы можете обратиться в наш Центр лицензирования. Мы не только подготовим нужные бумаги, но и подадим их в лицензирующий орган. Для этого Вам потребуется оформить доверенность на нашего специалиста.

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