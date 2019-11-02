Навесы для детских садов: где найти надежного поставщика?

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На территории детского сада обязательно должны быть установлены теневые навесы. Ищете где купить теневые навесы? Компания «Ротсметалл» предлагает “теневые навесы для детских садов» от 100 000 рублей. Ведь погода в нашем климате не всегда благоприятна для прогулок под открытым небом, а дышать свежим воздухом дети должны регулярно. Именно поэтому площадка дошкольных учреждений должна быть благоустроена верандой, тогда дети смогут выходить на улицу и в снег, и в дождь, а знойное летнее солнце не будет опасно для малышей.

Прогулочная веранда для детского сада — это не только защитное сооружение. Особое удовольствие для детей устраивать тут игры. В этом уединенном месте можно организовать военный штаб или устроить настоящую сцену. Мальчишки будут разрабатывать стратегии «Казаков-разбойников», а девочки продумывать постановку «Мухи-Цокотухи».

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