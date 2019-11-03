Орловский суд объяснил, почему у алкоголиков и наркоманов отбирают права

Состоящие на наркологическом учете водители представляют международную угрозу.

Судебная коллегия по административным делам Орловского областного суда рассмотрела жалобу жителя Орловского района, который ранее по решению суда первой инстанции был лишен водительского удостоверения. Иск подала прокуратура, выступившая в защиту прав неопределенного круга лиц.

Как установил суд первой инстанции, мужчина с февраля 2017 года и по настоящее время состоит на учете в областном наркологическом диспансере. Ему поставлен диагноз, который входит в перечень медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами.

Несмотря на наличие противопоказаний, у орловца было действующее водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категорий «В, С». Прокурор заявил в иске, что это «создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, участников дорожного движения, в результате нарушаются права граждан на безопасное передвижение по дорогам РФ».

Иск был удовлетворен, и суд постановил отобрать права у потенциально опасного водителя. Однако тот обжаловал решение. Он озвучил свою версию. По его данным. На учет его поставили еще в 2016 году. Однако с тех пор прошло три года. Мужчина заявил, что «в соответствии с действующим законодательством водители авто- и мототранспортных средств, страдающих алкоголизмом и наркоманией, допускаются к управлению транспортным средством при наличии стойкой ремиссии в течение не мене трех лет».

Он также обратил внимание на то, что снятие с учета в связи со стойкой ремиссией «производится на основании заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения, в котором наблюдается больной, в остальных случаях заключение о снятии с учета составляется лечащим врачом больного на основании официальных сообщений из соответствующих органов или учреждений».

Поэтому, по его мнению, при решении вопросов о прекращении права на управление транспортными средствами у лиц, имеющих водительское удостоверение и страдающих, в том числе алкоголизмом, необходимо выяснять наличие у них состояния стойкой ремиссии.

Однако суд апелляционной инстанции ему отказал. Из решения следует, что статьей 8 Конвенции о дорожном движении, заключенной в Вене 8 ноября 1968 г. и ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1974 г., установлено, что «водитель должен обладать необходимыми физическими и психическими качествами и его физическое и умственное состояние должно позволять ему управлять транспортным средством».

На основании статьи 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. Статьями 1 и 3 ФЗ «О безопасности дорожного движения» определено, что «задачами Закона являются охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий».

В качестве основных принципов обеспечения безопасности дорожного движения закон определяет приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности.

«При этом больные алкоголизмом и наркоманией допускаются к управлению транспортными средствами при установлении стойкой ремиссии после специального лечения, при отсутствии деградации личности и соматоневрологических расстройств вопрос о допуске решается индивидуально при предоставлении положительной характеристики – ходатайства с места работы и информации о поведении по месту жительства из органов внутренних дел», — с этим суд согласился.

Однако при рассмотрении данного дела было установлено, что водитель состоит на диспансерном учете с февраля 2017 года, что подтверждается его медицинской амбулаторной картой. Кроме того, он был госпитализирован в феврале в июне 2017 года и в мае 2019-го то есть стойкая ремиссия у него отсутствует. Это было подтверждено представителем наркодиспансера.

«Материалы дела не содержат документального подтверждения состояния стойкой ремиссии (выздоровления), необходимой для осуществления водительской деятельности», — заявила областная коллегия, объясняя свое согласие с позицией суда первой инстанции.

ИА «Орелград»