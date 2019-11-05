Назначено наказание орловцу, до смерти избившему старика

5.11.2019 | 9:40 Новости, Происшествия

Суд вынес приговор по нашумевшему делу на основании вердикта присяжных.

Как уже рассказывал «Орелград», дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) было рассмотрено в Заводском районном суде. В процессе приняли участие присяжные заседатели. Об этом попросил сам обвиняемый – один из двоих мужчин, которые прямо на улице устроили жестокую расправу над стариком.

Дело в отношении второго преступника было выделено в отдельное производство. Установлено, что мужчины до смерти избили на улице гражданина 1938 года рождения – только за то, что тот отказался поздороваться с одним из них.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, присяжные пришли к выводу, что подсудимый не заслуживает снисхождения. На основании их обвинительного вердикта Заводской районный суд города Орла назначил наказание — 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

Приговор еще не вступил в законную силу и, вероятно, будет обжалован в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2019 год

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