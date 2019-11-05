Названа главная причина смертности в Орловской области

5.11.2019 | 10:44 Новости, Общество

Большинство умерших в этом году скончались от сердечных болезней.

Как уже рассказывал «Орелград», в текущем году уровень смертности в Орловской области почти вдвое превышает уровень рождаемости. По оперативным данным Орелстата, в январе-июле 2019 года в регионе умерло 6 838 человек, в том числе 23 ребенка в возрасте до одного года.

Из них 3 954 орловца скончались от болезней системы кровообращения. Напомним, в эту обширную группу входят инсульты и инфаркты. Год назад эти же заболевания были лидерами рейтинга, однако тогда показатель был чуть выше – 4 097 умерших.

На втором месте в списке причин, по которым в Орловской области в этом году умирают чаще всего, оказались новообразования – 1 191 случай. Иными словами, уровень онкологии в регионе достаточно высок.

Кроме того, от болезней органов пищеварения в текущем году в Орловской области умерли 430 человек, от болезней органов дыхания – 229, в результате внешних воздействий – 336. В последнюю группу входят, в частности, случайные отравления алкоголем (20 случаев в 2019 году), самоубийства (49), убийства (21), повреждения с неопределенными намерениями (80) и все виды транспортных несчастных случаев (48).

ИА Орелград

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Орелград. 2019 год

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