Под Орлом в День Народного Единства подожгли памятник КАМАЗу

Инцидент случился в ночь с 4 на 5 ноября ноября. Как сообщает МЧС по Орловской области в 01.14 поступил сигнал о возгорании на улице 13-й Армии в поселке Колпна. Прибывшие пожарные увидели, что горит располагающийся на постаменте автомобиль КАМАЗ. Огонь захватил заднюю правую часть автомобиля вместе с колесом и прицепом. Возгорание было оперативно ликвидировано. Сейчас устанавливаются причины инцидента. По первоначальной информации случившееся поджег.

Памятник КАМАЗу (так называемому «сельхознику») был установлен рядом с Колпнянским автотранспортным предприятием в начале 2000 годов. На постаменте есть доска с благодарностью автомобилю, правда она больше похожа на рекламный слоган: “КАМАЗ- это надёжность и рентабельность в любых условиях”. Не удивительно, что именно в этом районе был сделан данный монумент. В районе находится крупный сахарный завод и куда на автомобиле данной марки поставляли с полей сахарную свеклу.

Рядом стоит еще один постамент на котором расположен автомобиль «полуторка». Однако, его судьба КАМАЗа пока минула.

ИА Орелград