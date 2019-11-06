Орел признан неблагоустроенным городом

Усилия Клычкова напрасны – город отстает по развитию улично-дорожной сети и озелененных пространств

Минстрой опубликовал результаты оценки качества городской среды в городах России. Орел признан городом с неблагоприятной средой, следует из данных на сайте индекс-городов.рф.

При оценке учитывались 36 индикаторов, объединенных в шесть групп: жилье, улично-дорожная сеть, озеленение, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, а также общегородское пространство. Максимум город мог набрать 360 баллов. При этом в случае результата 180 баллов и ниже населенный пункт признавался неблагоустроенным.

Орел не дотянул до половины и набрал всего 169 баллов, несмотря на огромные деньги, которые губернатор Андрей Клычков вливает в благоустройство. Наивысшую оценку получило жилье и прилегающие к нему пространства – 38 баллов. А вот озеленение (22 балла из 60) и улично-дорожная сеть (24 балла) экспертов не порадовали.

К слову, в будущем по озеленению Орел может опуститься еще ниже. Жители сигнализировали о массовой вырубке деревьев в Городском и Детском парках, которые тоже охватило клычковское благоустройство.

Помимо прочего, рейтинг Минстроя показывает, что улично-дорожная сеть Орла нуждается в гораздо большем внимании, чем общественные территории. А под пресловутым «губернаторским контролем» Клычкова тем временем провалена реконструкция моста «Дружба»: сначала жителей мучали сужением дороги, а потом оказалось, что ремонт сделал только хуже. И мост закрыли совсем.

Как сообщили «Ведомости», рейтинг будет учитываться при оценке деятельности губернаторов.

ИА «Орелград»