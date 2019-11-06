Орловцев осудят за дерзкое ограбление автостоянки

6.11.2019 | 10:06 Новости, Происшествия

Они избили сторожа и украли 57 тысяч рублей

Двух жителей Мценска отправят под суд за ограбление автостоянки, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Инцидент произошел в феврале 2019 года. Мужчины в черных масках проникли в подсобку автостоянки, избили работника и вскрыли сейф. Их добычей стали 57 тысяч рублей, с которыми они скрылись. Благодаря грамотным действиям силовиков преступление было раскрыто в кратчайшие сроки.

На амчан завели уголовное дело по статье «Разбой». В СК считают, что мужчины совершили преступление по предварительному сговору – это считается отягчающим признаком. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело передано в суд.

ИА «Орелград»

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