Путин сохранил пост орловскому судье

Полномочия председателя Железнодорожного суда продлены.

Как сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда города Орла, президент России Владимир Путин 4 ноября 2019 года издал указ, который касается и Орловской области.

В частности, он назначил на пост председателя этого суда Валентину Блохину. Точнее, Путин сохранил за ней этот пост на шесть лет, поскольку этот срок полномочий станет для Блохиной вторым подряд. Железнодорожный суд она возглавила в сентябре 2019 года.

В пресс-службе Орловского облсуда пояснили, что это не единственное кадровое решение Владимира Путина, связанное с Орлом. Тем же указом он назначил Татьяну Большакову заместителем председателя Урицкого районного суда.

Кроме того, еще в середине октября Владимир Путин изменил судьбу Максима Щукина, который до той поры работал мировым судьей судебного участка Корсаковского района. Теперь, по решению президента, он трудится судьей Новодеревеньковского районного суда.

ИА «Орелград»