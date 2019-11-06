В Орловской области сурово наказали коллекторов

Приставы оштрафовали коллекторов за навязчивость на 370 тысяч рублей.

За 9 месяцев 2019 года жители Орловской области 83 раза пожаловались на навязчивые и незаконные действия сотрудников коллекторских агентств. Такую статистику привели в региональном управлении ФССП России. Напомним, с 2017 года федеральное законодательство возложило функции контроля за коллекторами именно на судебных приставов.

Закон также четко регламентирует взаимоотношения взыскателей долгов с должниками. Однако, как показывает статистика, коллекторы нередко нарушают нормы. Как пояснили в УФССП, орловцы жаловались в основном на то, что сотрудники коллекторских организаций не представлялись.

Кроме того, коллекторы не предупреждали о том, что ведут запись телефонного разговора, хотя обязаны это делать, и нередко превышали установленное законом количество телефонных звонков.

«Судами Орловской области и других регионов РФ, по месту нахождения коллекторских организаций, было рассмотрено 9 дел об административном правонарушении по ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», — сообщили в УФССП. — Общая сумма административных штрафов, наложенных на нарушивших права граждан организации, составила 370 тысяч рублей».

Служба приставов также напоминает, что коллекторам разрешено вести телефонные переговоры с должниками не более 1 раза в сутки, 2 раз в неделю и 8 раз в месяц. Встречаться лично можно не более 1 раза в неделю. Взаимодействие с должниками должно осуществляться строго с 8.00 до 22.00 часов в будние дни и с 9.00 до 20.00 в выходные и нерабочие праздничные дни.

«Законом запрещено угрожать должникам, вводить их в заблуждение и применять физическое или психологическое воздействие, — напоминают в УФССП. — Также закон защищает права третьих лиц — члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица. Если третьим лицом выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия, оно осуществляться не может. Несогласие может быть выражено в любой форме».

ИА «Орелград»