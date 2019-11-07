Орловский чиновник взял деньги на лечение сына, а его обвинили в присвоении

7.11.2019 | 9:36 Новости, Общество

Поставлена точка в уголовном процессе над главой сельского поселения.

Дело о присвоении вверенного чужого имущества с использованием служебного положения было рассмотрено судом Новосильского района. На скамье подсудимых оказался глава одного из местных сельских поселений. Было установлено, что он велел подчиненным выделить ему из местного бюджета материальную помощь на лечение сына-инвалида.

Она была выплачена, ее размер составил два месячных оклада главы поселения, включая положенные ему по статусу надбавки. Однако следствие и суд посчитали, что чиновник похитил бюджетные средства путем присвоения, обратил их в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив администрации сельского поселения материальный ущерб.

Дело в том, что случаи оказания материальной помощи зафиксированы муниципальным законодательством. Ранее такое решение принял сельсовет народных депутатов. Этим документом предоставление материальной помощи на лечение сына не предусмотрено.

Чиновник признал вину и просил рассмотреть его дело в особом порядке. Суд наказал его лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на срок 3 года и 6 месяцев.

Кроме того, за сельской администрацией признано право подать гражданский иск и взыскать с осужденного спорную матпомощь.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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