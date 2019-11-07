Орловских чиновников обязали отчитаться о жизни инвалидов

В регионе оценят уровень доступности социальных объектов и транспорта.

Правительство Орловской области утвердило «Положение об организации сбора информации об обеспечении условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и к предоставляемым в них услугам». Документ необходим для оценки условий жизни инвалидов, которые проживают на территории региона.

Сбором информации на уровне области займется департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. После утверждения отчет будет направлен в федеральное Министерство труда и социальной защиты. Формально правительство рекомендовало органам местного самоуправления активно включиться в этот процесс. По сути, чиновников на местах обязали провести обследование условий проживания инвалидов.

Для них даже составили несколько типовых форм отчетности. Так, муниципалитетам придется отчитаться о количестве бюджетных средств, потраченных в отчетном году на обеспечение доступной и комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Им также предписано отчитаться об общем количестве автобусов, работающих на муниципальных маршрутах, и указать, какое количество этих машин приспособлено для перевозки инвалидов.

В отчеты также должны попасть сведения о парковочных местах для инвалидов-водителей, о количестве социальных объектов, оборудованных пандусами и другими необходимыми приспособлениями, а также об объеме финансовых средств, которые требуются на обеспечение доступной среды.

ИА «Орелград»