Под Орлом пенсионерка попала под ВАЗ и погибла

7.11.2019 | 10:29 Новости, Происшествия

Врачи не сумели спасти ее жизнь

В Орловской области в результате ДТП погибла 81-летняя женщина, сообщили в регуправлении ГИБДД.

6 октября в 17:40 пенсионерка шла по улице Школьной поселка Сахзаводского Ливенского района. В этот момент ее сбил ВАЗ-2114, водитель которого двигался в сторону улицы Садовой.

Пожилую женщину госпитализировали в реанимацию Ливенской ЦРБ. Врачи три с половиной часа боролись за ее жизнь, однако спасти пенсионерку не удалось — она скончалась от полученных травм.

ИА «Орелград»

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