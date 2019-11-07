Под Орлом разворот закончился аварией

7.11.2019 | 11:32 Новости, Происшествия

Один из водителей не предоставил приоритет другому

В Орловской области столкнулись ВАЗ-2115 и «Фольксваген Пассат», пострадал водитель отечественной легковушки, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Инцидент произошел 6 октября в 15:30 в Дмитровске. Установлено, что 64-летний водитель «пятнадцатой» решил развернуться напротив дома №102 по улице Советской, но не предоставил преимущества автомобилю «Фольксваген Пассат». В результате произошло столкновение.

Водитель ВАЗа отказался от госпитализации.

ИА «Орелград»

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