Под Орлом разворот закончился аварией

Один из водителей не предоставил приоритет другому

В Орловской области столкнулись ВАЗ-2115 и «Фольксваген Пассат», пострадал водитель отечественной легковушки, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Инцидент произошел 6 октября в 15:30 в Дмитровске. Установлено, что 64-летний водитель «пятнадцатой» решил развернуться напротив дома №102 по улице Советской, но не предоставил преимущества автомобилю «Фольксваген Пассат». В результате произошло столкновение.

Водитель ВАЗа отказался от госпитализации.

ИА «Орелград»