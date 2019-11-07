Под Орлом разворот закончился аварией

Один из водителей не предоставил приоритет другому
В Орловской области столкнулись ВАЗ-2115 и «Фольксваген Пассат», пострадал водитель отечественной легковушки, сообщили в регуправлении ГИБДД.
Инцидент произошел 6 октября в 15:30 в Дмитровске. Установлено, что 64-летний водитель «пятнадцатой» решил развернуться напротив дома №102 по улице Советской, но не предоставил преимущества автомобилю «Фольксваген Пассат». В результате произошло столкновение.
Водитель ВАЗа отказался от госпитализации.
ИА «Орелград»