«Дорожная служба» тайно изменила контракт

Государственных дорожников поймали на нарушении закона о закупках.

Грубое нарушение федерального законодательства в сфере закупок выявила прокуратура Заводского района города Орла. Нашли его в действиях сотрудников государственного областного предприятия «Дорожная служба», через которое ежегодно проходят сотни миллионов бюджетных рублей, выделенных на содержание и ремонт дорог региона.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, работники этого предприятия нарушили один из основных принципов Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Он гласит, что после завершения конкурсных процедур договор с победителем заключается на тех условиях, которые были прописаны в конкурсной документации. Иначе это может привести к хищению бюджетных средств и ущемлению прав других участников закупки, которые победить не смогли.

Однако в данном случае был выявлен факт заключения «Дорожной службой» дополнительного соглашения, которое внесло существенные изменения в ранее заключенный с подрядчиком контракт. Согласно ему объем предоставляемой по контракту услуги был увеличен сразу более чем на 10 процентов.

По итогам проверки административное дело было заведено на начальника планово-экономического отдела предприятия. Сумма штрафа для должностного лица составила 20 тысяч рублей. Постановление о назначении административного наказания вступило в законную силу. Напомним, «Дорожная служба» находится в подчинении у областных властей.

ИА «Орелград»