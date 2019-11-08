Экономический рывок Орловской области насторожил экспертов

Сомнения у специалистов вызвал внезапный рост экономики.

Издание «Коммерсант» провело анализ состояния дел в промышленности регионов Черноземья. В этом году отмечено сразу несколько новых тенденций. Сообщается, например, что впервые за несколько лет производство не показывает рекордной динамики в Тамбовской области. А Орловская область удивила специалистов отсутствием привычного снижения показателей.

«Коммерсант» напоминает, что последние три года индекс промышленного производства в нашем регионе стабильно падал. Однако в текущем году все внезапно переменилось. В Орловской области зафиксирован рост производства.

« За январь-сентябрь 2019-го Орелстат фиксирует в регионе рост промышленности 102,4 процента к аналогичному периоду 2018-го (98,9 процента в начале этого года), — пишет федеральное издание. — По сообщению ведомства, индекс в добывающих производствах региона составил 108,5 процента, в обрабатывающих — 103,1, у энергетиков — 95,4, у коммунальщиков — 107,1 процента».

При этом отмечено, что подробный отчет по отдельным отраслям промышленности Орелстат не публиковал. Нечто подобное происходит и в других регионах. Однако новая тенденция не столько обрадовала экспертов, сколько насторожила их. Об этом, например, заявил аналитик «Алора» Алексей Антонов.

«Думаю, что статистика в целом объективно отражает ситуацию в промышленности регионов, которая характеризуется низкими темпами роста, высокой себестоимостью продукции за счет использования импортных средств производства, низкой доступностью кредитных средств, высокой степенью административного и силового давления, — считает он. — Выживают и дают хорошую статистику только крупнейшие промпредприятия, в которых заинтересовано государство, часто эти предприятия — градообразующие».

При этом эксперт отметил, что, по его мнению, статистика все равно «немного приукрашивает» реальное положение дел, поскольку собирается с предприятий.

« От этих цифр зависят субсидии, которые они получат от государства. Поэтому в ход идет и эффект низкой базы, и все, что можно придумать», — полагает аналитик.

Директор департамента оценки НАО «Евроэксперт» Анна Шлапакова добавила, что разница в оценке динамики производства в соседних регионах может быть связана с «существенными отличиями в методологии». Как правило, это выражается в применении или отсутствии применяемых в других регионах поправочных коэффициентов.

ИА «Орелград»