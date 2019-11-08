К Палате молодых законодателей при СФ присоединился орловский депутат

8.11.2019 | 10:58 Новости, Политика

Андрей Верижников примет участие в заседании 21 ноября

Депутат горсовета Андрей Верижников представит Орел в составе палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

Заседание палаты, в котором примет участие Андрей Верижников, запланировано на 21 ноября в Москве.

«Для меня большая честь и огромная ответственность стать частью палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ, — отметил народный избранник. – Глубоко убежден, что таким образом мы сможем донести до нашей молодежи принципы парламентаризма и демократии. Наш регион имеет свои положительные наработки в молодежном парламентаризме и этот опыт обязательно нужно использовать».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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