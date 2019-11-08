Орловец обокрал магазин и поджег его

8.11.2019 | 10:15 Новости, Происшествия

Молодой человек хотел скрыть улики

В Должанском районе полиция раскрыла поджог магазина, из которого украли продукты. Об этом сообщили в пресс-службе орловского управления МВД.

На нанесенный ущерб пожаловался владелец магазина. По его словам, неизвестный похитил товары и устроил пожар в торговом зале. Полиция возбудила два уголовных дела и начала поиск преступника.

Вскоре его удалось найти. Вором оказался парень 1999 года рождения. Как установили в МВД, молодой человек незаконно проник в помещение, украл продукты, а затем устроил поджог, чтобы скрыть следы преступления.

«Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие», — добавили в пресс-службе.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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