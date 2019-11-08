Под Орлом нашли чуму

Африканская чума свиней выявлена в Корсаковском районе

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, наличие вируса АЧС было выявлено сразу в шести пробах патологического материала, взятого от трупов диких кабанов. Все эти животные были обнаружены на территории Корсаковского района.

Так, вирус был выявлен в двух пробах от кабанов, добытых в урочище «Второй верх», и в четырех пробах от кабанов, обнаруженных в урочище «Мансуров лес». Диагноз был подтвержден при проведении лабораторных испытаний.

«В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужбы Орловской области, — сообщили в ТУ Россельхознадзора. — Мероприятия проводятся в соответствии с «Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС».

Областные власти уже издали указ о введении ограничительных мероприятий и карантина по африканской чуме свиней. Установлено две угрожаемых зоны Орловской области по АЧС, в которые включены более десятка населенных пунктов не только Корсаковского, но и Мценского и Новосильского районов. Так, первая угрожаемая зона установлена в радиусе 5 км вокруг эпизоотического очага заболевания.

В нее включены территории деревень Глотово, Голянка и Панарино, села Спешнево и поселка Шамов Спешневского сельского поселения Корсаковского района, деревни Шейново и села Ломи-Полозово Алябьевского сельского поселения Мценского района, села Якшино Хворостянского сельского поселения Новосильского района.

Там введены жесткие ограничительные мероприятия. Так, на период действия карантина в первой угрожаемой зоне запрещен вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, реализация свиней и продуктов, полученных от их убоя, за исключением реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления.

Также на территории указанных выше населенных пунктов запрещена закупка свиней у населения. Исключение сделано для государственных органов, которые будут изымать животных и ликвидировать их, а местные жители затем получать бюджетную компенсацию.

Под запрет в первой угрожаемой зоне также попало проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, аукционов и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных. Запрещена и пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления.

ИА «Орелград»