В Орле пресекли торговлю паспортами России

Торговля государственными документами шла через интернет.

Заводской районный суд города Орла рассмотрел дело по административному исковому заявлению прокурора Северного района в интересах неопределенного круга лиц о признании информации, размещенной в интернете, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Внимание надзорного органа привлек общероссийский портал, доступ к содержанию которого был свободным. Как следует из иска, на портале находилась информация о продаже паспортов Российской Федерации. В частности, были указаны способы заказа этих важных документов, а также порядок оплаты и условия доставки.

По мнению прокуратуры, это фактически является распространением запрещенной информации, поскольку в нашей стране предусмотрена ответственность за незаконное приобретение и сбыт официальных документов, а также за их подделку.

«На выявленном сайте размещена информация с предложением для неопределенного круга лиц приобрести за деньги документы, для получения которых законодателем установлен определенный порядок, — следует из иска. — Информация носит противоправный характер, поскольку получению указанных документов предшествует соответствующее обучение и экзамен. Сведения, размещенные на данном сайте, вводят в заблуждение неопределенный круг лиц относительно допустимости приобретения и использования паспорта».

Кроме того, наличие в свободном доступе предложений по покупке паспорта «нарушает права потребителей информационных услуг, подрывает социальную стабильность общества и основы конституционного строя государства».

Суд удовлетворил административное исковое заявление прокурора и постановил внести сомнительный портал в государственный реестр. Доступ к ресурсу будет ограничен.

ИА «Орелград»