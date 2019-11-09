Стало известно об угрозах, подстерегающих в орловских школах и детсадах

Не везде обеспечено право детей на безопасное образование.

О скрытых и явных угрозах рассказали в прокуратуре Орловской области. Ранее сотрудники этого ведомства по всему региону провели массовую проверку, оценив условия, в которых обучаются дети. В результате они пришли к выводу, что право на получение образования в безопасных условиях обеспечено далеко не везде.

В качестве примера в надзорном ведомстве привели Свердловский район. В Никольской средней школе проводится ремонт спортивного зала. Рабочие используют строительные леса. Однако на момент проверки доступ к ним не был ограничен, что «создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью обучающихся». Нарушение оперативно устранили в ходе проверки.

Угрозы имеются и в детсадах. Так, в Новосильском районе они были найдены на территории детсада № 1 «Солнышко». Сообщается, что на детской спортивной площадке были расположены элементы металлической арматуры, выступающей за границы клумбы.

«Некоторые из элементов декора были закреплены с помощью колючей проволоки, что создавало опасность для жизни и здоровья детей. В результате вмешательства прокурора указанное нарушение было устранено», — отметили в прокуратуре региона.

Опасностью для здоровья детей прокурорские работники признали и дефекты асфальтового покрытия, которые были обнаружены при проверке детсадов в Ливнах. Нарушения при содержании учреждений дошкольного образования установлены также прокурорами Северного района города Орла, Глазуновского, Орловского и Троснянского районов.

ИА «Орелград»