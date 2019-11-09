В Орловской области резко возрос уровень подростковой преступности

9.11.2019 | 16:18 Новости, Происшествия

Подростки совершили почти на треть преступлений больше, чем год назад.

Тревожную статистику обнародовала прокуратура Орловской области. По ее данным, за 9 месяцев текущего года на территории региона произошел существенный рост подростковой преступности. Если годом ранее за такой же период времени орловские подростки совершили 101 преступление, то в этом году – 131. То есть уровень подростковой преступности в области по сравнению с прошлым годом вырос почти на 30 процентов.

Как отметили в прокуратуре региона, 68 из 131 указанного преступления были совершены учащимися и студентами, в остальных случаях виновными оказались 63 подростка, которые нигде не обучаются.

«При этом, как показывают результаты проведенных проверок, проведенных по каждому факту совершенного преступления, учреждениями образования свободное время подростков путем привлечения к занятиям дополнительным образованием не организовывалось», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

В прокуратуре считают, что работа в этом направлении в Орловской области вообще ведется плохо. Так, в профессиональных образовательных организациях из 11173 обучающихся программами дополнительного образования охвачены только 3136 человек, то есть менее трети.

«Указанное соотношение свидетельствует о недостаточной работе органов управления образованием по организации полезного досуга несовершеннолетних», — заявили в прокуратуре области.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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