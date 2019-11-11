Глава Малоархангельского района Юрий Маслов ушел в отставку

Его сменил Петр Матвейчук

Глава Малоархангельского района Орловской области Юрий Маслов подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отставка чиновника была принята. Временно исполняющим обязанности главы района назначен заместитель Маслова Петр Матвейчук. Он курировал социальные вопросы в Малоархангельском районе.

Юрий Маслов с 2000 года работал замглавы администрации Малоархангельского района, с 2011 года занимал пост главы района. Губернатор Орловской области Андрей Клычков наградил его почетной грамотой и присвоил звание «Почетный работник муниципальной службы в Орловской области». В свою очередь, Матвейчуку Клычков пожелал успехов в работе во главе района.

Матвейчук с 1991 по 1992 год руководил колхозом «Победа», с 1992 по 1998 годы был генеральным директором ООО «Победа».

С 1998 по 2001 год — руководитель сектора АПК ООО «Орелрегионгаз». С 2001 по 2006 годы — глава Орловского представительства ЗАО «Щелково Агрохим». С 2006 по 2018 годы — Председатель Совета директоров ООО «Дубовицкое», с 2018 по 2019 годы был генеральным директором этого предприятия. В последнее время работал заместителем главы администрации Малоархангельского района по социальным вопросам.

ИА «Орелград»