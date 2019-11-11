Орловец схлопотал и «забыл» оплатить 205 штрафов ГИБДД

Приставы рассказали о самых удивительных должниках региона.

Как сообщает управление ФССП России по Орловской области, житель Новодеревеньковского района оплатил 205 штрафов ГИБДД на сумму 165 тысяч рублей. Сделал он это только после того, как стал «пешеходом». Дело в том, что мужчина «забывал» вовремя оплачивать штрафы. В результате было возбуждено исполнительное производство.

Поскольку добровольно автовладелец растущий долг не погашал, на основании заявления судебного пристава-исполнителя в отношении него было вынесено постановление о временном лишении права управления транспортным средством. Мера возымела действие – должник тут же нашел деньги на оплату штрафов. На втором месте в этом необычном рейтинге оказался неназванный житель Орла, оплативший сразу 108 штрафов ГИБДД на сумму 100 тысяч рублей.

«Перспектива стать пешеходом заставила жителя Болховского района оплатить долг по алиментам свыше 200 тысяч рублей, жителя Хотынецкого района — в сумме 212 тысяч рублей, — сообщили в УФССП. — В настоящее время в Орловской области в рамках 1743 исполнительных производств должники-водители, не исполнившие свои обязательства по судебным решениям, ограничены в праве управления транспортным средством».

Сообщается, что свыше 1,2 тысячи вынужденных «пешеходов» — это должники по алиментам. Кстати, после временного лишения прав орловцы в этом году погасили долги на сумму более 11,7 миллиона рублей.

ИА «Орелград»