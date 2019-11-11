Под Орлом при пожаре пострадала пенсионерка

11.11.2019 | 11:40 Новости, Происшествия

Ее госпитализировали в Залегощенскую ЦРБ

В Орловской области при пожаре пострадала 60-летняя женщина, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сигнал о происшествии поступил накануне, 10 ноября, в 20:58. Жилой дом на три квартиры загорелся в деревне Грачевка Залегощенского района. Первыми на место происшествия приехала добровольная пожарная команда, позже к ним присоединились сотрудники МЧС.

«В результате пожара в жилом доме выгорела одна из квартир на площади 50 квадратных метров. Кровля дома выгорела на площади 170 квадратных метров и обрушилась над квартирой на площади 50 квадратных метров», — указано в сводке.

Пострадавшую пенсионерку доставили в Залегощенскую ЦРБ. Спасатели уберегли от огня две квартиры. Причины случившегося устанавливаются.

ИА «Орелград»

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