С орловцев взыскали 145 млн рублей долга за коммуналку

По сравнению с прошлым годом объем взыскания вырос вдвое.

Как сообщили в управлении ФССП России по Орловской области, 95,2 процента должников по исполнительным производствам о взыскании долгов за свет, газ и тепло, составляют физические лица, 4,5 процента — юридические лица, а 0,3 процента — индивидуальные предприниматели.

За 9 месяцев текущего года судебные приставы-исполнители взыскали с них сообща около 145,5 миллиона рублей. Отмечается, что это на 74 миллиона рублей больше, чем было годом ранее, то есть объем взысканных долгов вырос практически в два раза. В ведомстве также говорят, что более 70 процентов задолженности — это неоплаченные услуги организаций.

«Судебные приставы-исполнители, понимая всю важность данного направления, принимают к должникам весь комплекс мер, предусмотренный законодательством, — говорит помощник руководителя УФССП России по Орловской области Наталия Булгакова. — С должников — физических лиц, в случае отказа погашать задолженность в добровольном порядке, задолженность списывается со счетов, взыскание обращается на имущество, заработную плату и иные доходы».

Кроме того, их ограничивают в праве выезда за рубеж. К руководителям организаций, задолжавших за коммунальные ресурсы, применяются более жесткие меры ответственности, вплоть до уголовной.

ИА «Орелград»