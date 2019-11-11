В Орле чиновники раздавили 800 кг яблок

Торговцы не смогли подтвердить происхождение фруктов

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям утилизировали 800,5 кг свежих яблок, найденных на одном из складов в Орле. Продукция была признана санкционной.

Яблоки обнаружились по адресу Кромской проезд, 2. Торговцы фруктами не смогли подтвердить их происхождение. На упаковках не было маркировки, а у продавцов не оказалось документации.

«Незаконный ввоз, перемещение и реализация такой подкарантинной продукции может привести к заносу и распространению на территории РФ опасных карантинных вредителей, болезней и сорных растений, способных нанести не только значительный экономический ущерб сельскому хозяйству, но и причинить вред здоровью человека», — заявили в Россельхознадзоре.

Яблоки были признаны санкционной продукцией и уничтожены на свалке «механическим способом».

ИА «Орелград»