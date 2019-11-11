В Орле транзитного пассажира наказали за слишком громкий разговор по мобильнику

Дело было рассмотрено судом Мценского района.

Под уголовное преследование попал транзитный пассажир, который ехал в поезде дальнего следования. Преступление он совершил на территории Орловской области, поэтому дело рассматривал местный суд. Молодого человека обвинили в совершении умышленного преступления средней тяжести против порядка управления.

В августе этого года, находясь в вагоне, он привлек внимание сотрудников Курского ЛО МВД России на транспорте. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, вел себя вызывающе, а именно «громко разговаривал по телефону, при этом выражался нецензурной бранью, чем мешал спокойному проезду другим пассажирам».

Впрочем, всего этого хватило бы только на дело об административном правонарушении. Но молодой человек повел себя агрессивно. Полицейские потребовали, чтобы пассажир вместе с ними проследовал в служебное купе для составления протокола о совершенном административном правонарушении.

Пассажир согласился, но уже в служебном купе набросился на полицейских. Одного из них он ударил кулаком по голове, другого – ногой по туловищу. Серьезных травм мужчина не нанес, но стал фигурантом уголовного дела. Впрочем, для него все завершилось относительно благополучно.

Уголовное преследование в отношении него прекратили, назначив ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»