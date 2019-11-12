В Орле облагородили остановку «Автосельмаш»

12.11.2019 | 10:20 Новости, Общество

Павильон установили на спонсорские деньги

В Орле оборудовали остановочный павильон на остановке «Завод Автосельмаш», сообщили в пресс-службе мэрии. Остановка появилась на прежнем месте — на улице Комсомольской возле дома №174.

«Остановка оборудована на спонсорские средства. Павильон располагает скамейкой для комфортного ожидания транспорта и местом для размещения рекламы», — говорится в пресс-релизе.

Стоит отметить, что у остановки нет стен, так что от ветра и метели она не защитит.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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