В Орле облагородили остановку «Автосельмаш»

Павильон установили на спонсорские деньги

В Орле оборудовали остановочный павильон на остановке «Завод Автосельмаш», сообщили в пресс-службе мэрии. Остановка появилась на прежнем месте — на улице Комсомольской возле дома №174.

«Остановка оборудована на спонсорские средства. Павильон располагает скамейкой для комфортного ожидания транспорта и местом для размещения рекламы», — говорится в пресс-релизе.

Стоит отметить, что у остановки нет стен, так что от ветра и метели она не защитит.

ИА «Орелград»