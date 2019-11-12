В Орле придумали, как удержать людей в деревне

Областные власти разработали проект очередной госпрограммы.

Правительство Орловской области разработало проект государственной программы комплексного развития сельских территорий. В настоящий момент документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Действие программы будет рассчитано до 2025 года, а заработать она должна уже в будущем году.

Общий объем ее финансирования составит около 5,3 миллиарда рублей. Уже в 2020 году на ее реализацию предполагается выделить порядка 831,5 миллиона рублей. Основная задача – сохранение к концу 2025 года доли сельского населения в общей численности населения Орловской области на уровне не менее 33 процентов. Именно такое соотношение сельского и городского населения имеется в регионе сейчас.

Для выполнения этой задачи власти предусмотрят несколько мероприятий. Например, одна из подпрограмм предусматривает субсидирования за счет бюджета строительства и приобретения жилья в сельской местности, в том числе по ипотеке. На эти цели за пять лет будет выделено 373,6 миллиона рублей, в том числе 257,5 миллиона – из федерального бюджета. Ожидается, что это поможет улучшить жилищные условия 125 семьям, проживающим и работающим на сельских территориях.

Программой также предусмотрено повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов, уровня занятости сельского населения трудоспособного возраста — до 61,9 процента. Уровень безработицы сельского населения трудоспособного возраста, согласно планам, в 2025 году должен снизиться до 0,7 процента.

ИА «Орелград»