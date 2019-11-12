В орловских магазинах проверят весы

«Народный контроль» анонсировал проведение рейда по продавцам.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», в Орле пройдет рейд по торговым точкам. Его проведут активисты проекта «Народный контроль». Они намерены проверить весовое оборудование. Сами активисты говорят, что поводом послужили многочисленные жалобы – дескать, жители областной столицы часто жалуются на обвес.

«С целью обеспечения исправной и устойчивой работы средства измерений массы должны подвергаться осмотрам, плановому ремонту, поверкам, калибровкам, а также обязательной государственной поверке и клеймению. Данное требование не всегда соблюдается», — пояснил председатель общественного совета «Народного контроля» Владислав Харчиков.

Особое внимание активисты обещают уделять соответствию весов требованиям действующего законодательства. Кроме того, они проведут «контрольные закупки» — посмотрят, где и на сколько обвешивают покупателей. Кстати, продавцам также будут рассказывать об ответственности, установленной за нарушение сроков поверки оборудования.

ИА «Орелград»