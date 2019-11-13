Клычков приказал сдать оружие

Губернатор дал 15 миллионов рублей на стабилизацию криминогенной ситуации.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил государственную программу «Обеспечение законности и правопорядка». Общий объем ее финансирования составит почти 15 миллионов рублей. Действие рассчитано на 2020-2025 годы.

Как следует из паспорта программы, ее реализация позволит «стабилизировать криминогенную обстановку, снизить уровень преступности и тем самым создать условия для реального повышения уровня безопасности и комфортности проживания на территории Орловской области».

Программой предусмотрена поддержка народных дружинников, издание методических рекомендаций, брошюр и памяток, публикация в СМИ информации, «направленной на формирование у населения неприятия идеологии терроризма и экстремизма», блокировку интернет-ресурсов неким нарастающим итогом, проведение обучающих семинаров, круглых столов, конкурсов и другое.

По мнению чиновников областной администрации, реализация программы поможет увеличить число граждан, добровольно сдавших в органы внутренних дел незаконно хранящееся у них огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Ежегодно таких сознательных граждан должно быть не менее 12-ти. Напомним, что за добровольную сдачу оружия выплачивается денежная компенсация по расценкам, утвержденным правительство региона.

Кроме того, планируется увеличение количества граждан, привлеченных к административной ответственности на территории Орловской области. В то же время должно быть снижено преступлений, зарегистрированных на территории региона. По плану Клычкова, в 2025 году их должно быть совершено не более 9500. Орловцам обязательно следует это учесть, составляя собственные планы на 2025 год.

Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в их общем количестве в 2025 году должна быть снижена до 32,3 процента, а доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве должна быть снижена до 17,5 процента.

Кроме того, по задумке чиновников, в 2025 году не менее 68 процентов жителей Орловской области должны положительно оценивать работу правоохранительных органов.

ИА «Орелград»