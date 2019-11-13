Медведев решил проблему, которую в Орле не могли решить 2 года

13.11.2019 | 9:08 Важное, ЖКХ, Новости

Премьер-министр выделил средства на расселение дома по улице Калинина.

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев выделил свыше 78,2 миллиона рублей на переселение жильцов из аварийного многоквартирного дома №2 по улице Калинина в Орле. Об этом официально известила пресс-служба губернатора. Согласно распоряжению Дмитрия Медведева, средства выделены из резервного фонда правительства РФ.

«Финансирование осуществляется исходя из расчета занимаемой площади жилого помещения и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в размере не менее 40 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе губернатора.

Тем самым Дмитрий Медведев решил проблему, которую ни городские, ни областные власти не могут решить уже несколько лет. Напомним, тревогу забили жильцы указанного дома. Они жаловались в мэрию и не без оснований заявляли, что здание может обрушиться.

Их услышали, но поначалу не прислушались. Только в сентябре 2017 года мэрия Орла объявила о том, что дом признан аварийным. Произошло это после того, как его обследовали специализированная проектная организация и городская комиссия.

«Обе проверки показали, что существуют веские основания для признания дома аварийным и подлежащим сносу, — сообщили два года назад в администрации Орла. — В данный момент определяется, насколько опасно находиться в доме. Если окажется, что проживание там угрожает жизни и здоровью людей, собственникам будет предоставлено временное жилье в маневренном фонде города».

Напомним, дом был возведен в 1961 году, он был трехэтажным. В 1980-е годы в нем надстроили еще два этажа. Именно с этим в мэрии связывали возникшие технические проблемы.
В апреле этого года в доме обрушилась стена подвала, жильцов эвакуировали и временно предоставили им помещения в маневренном жилищном фонде. Сколько бы еще длилось это «временное», если бы не вмешательство Дмитрия Медведева, неизвестно.

В пресс-службе губернатора отметили, что «ситуация постоянно находилась на личном контроле Андрея Клычкова». Однако Дмитрий Медведев не рискнул выделить орловским чиновникам средства без контроля. За их целевым и эффективным использованием будет строго следить Министерство строительства и ЖКХ РФ.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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