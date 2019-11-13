Облздрав отказал ребенку-инвалиду в жизненно важном лекарстве

Девочка получила препарат только после вмешательства прокуратуры

Департамент здравоохранения Орловской области не обеспечил лекарством девочку-инвалида из Ливенского района. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В ведомство пожаловалась мама девочки. Прокуратура подтвердила, что ребенок имеет право на льготное обеспечение препаратом, который входит в перечень жизненно важных.

«Однако в установленном порядке соответствующий необходимый ребенку лекарственный препарат выдан не был в связи с его отсутствием. При этом Департаментом здравоохранения Орловской области дополнительная внеплановая закупка препарата своевременно проведена не была», — сообщили в прокуратуре.

Ведомство обратилось в суд с требованием обеспечить ребенка-инвалида необходимым препаратом. Суд удовлетворил требования прокуратуры, и девочка получила медикамент.

ИА «Орелград»

Читайте также:

Облздрав отказывает в лекарствах орловцу, перенесшему две пересадки почки

Орловский облздрав отказал в помощи пациентке с больными почками