Облздрав отказал ребенку-инвалиду в жизненно важном лекарстве

13.11.2019 | 10:19 Медицина, Новости

Девочка получила препарат только после вмешательства прокуратуры

Департамент здравоохранения Орловской области не обеспечил лекарством девочку-инвалида из Ливенского района. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В ведомство пожаловалась мама девочки. Прокуратура подтвердила, что ребенок имеет право на льготное обеспечение препаратом, который входит в перечень жизненно важных.

«Однако в установленном порядке соответствующий необходимый ребенку лекарственный препарат  выдан не был в связи с его отсутствием. При этом Департаментом здравоохранения Орловской области дополнительная внеплановая закупка препарата своевременно проведена не была», — сообщили в прокуратуре.

Ведомство обратилось в суд с требованием обеспечить ребенка-инвалида необходимым препаратом. Суд удовлетворил требования прокуратуры, и девочка получила медикамент.

ИА «Орелград»

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