Орловские аптеки не понравились молодежи

13.11.2019 | 17:06 Медицина, Новости

Аптеки в Орловской области не выдержали проверку активистов.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», активисты «Молодой гвардии» провели мониторинг. Поводом стали участившиеся жалобы граждан на то, что больницы и аптеки недоступны для маломобильных групп населения. Иными словами, они не приспособлены для приема инвалидов.

Активисты вышли в рейды, чтобы проверить обоснованность таки жалоб. Мониторинг прошел на территории 16 регионов, включая Орловскую область. Везде были найдены нарушения. Сообщается, что всего было проверено 285 учреждений, включая 25 районных больниц. Нарушения были выявлены на 95 объектах.

По словам руководителя орловского городского отделения «Молодой гвардии» Анны Захаровой, в Орле активисты посетили 13 аптек. Они проверили наличие пандуса на ступенях при входе и звонка для вызова социального работника. Кроме того, активисты смотрели, может ли инвалид самостоятельно попасть в помещение.

«В результате мониторинга были выявлены многочисленные нарушения, — рассказала Захарова. — В четырех проверенных аптеках либо не работала кнопка для вызова, либо имело место ненадлежащего состояния пандусов. В восьми — отсутствуют информационные таблички для слабовидящих со шрифтом Брайля».

Об итогах «проверки» в известность уже поставлены руководители аптек. Активисты обещают направить свои замечания и в облздрав.

ИА «Орелград»

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