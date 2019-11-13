Специалисты рассказали о гриппе в Орловской области

13.11.2019 | 9:48 Медицина, Новости

Обнародована статистика заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

Оперативную статистику привели в управлении Роспотребнадзора по Орловской области. По данным ведомства, на территории региона заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) среди всех возрастных групп населения находится на неэпидемическом уровне.

«На 45 календарной неделе в области было зарегистрировано 3195 случаев заболеваний ОРВИ, — рассказали в управлении Роспотребнадзора. — Дети в возрасте до 14 лет составили 66,7 процента от общего числа заболевших ОРВИ».

Случаи гриппа в Орловской области пока не регистрировались. Кстати, прививки против гриппа сделали уже около 230 тысяч орловцев, что составляет 30,7 процента от общей численности населения региона.
Специалисты советуют не отказываться от вакцинации. По их мнению, вакцина «обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидсезоне и входят в ее состав».

«Вакцинация населения является экономически оправданной, так как позволяет снизить заболеваемость гриппом среди трудоспособного населения, — добавили в Роспотребнадзоре. — У привитых пациентов даже в случае заболевания, оно протекает легче и без серьезных осложнений».

Кроме того, ведомство призвало родителей не пускать своих заболевших детей в школы и детсады, а также в другие организации с массовым пребыванием – «в целях недопущения распространения респираторных инфекций».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования