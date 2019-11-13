Специалисты рассказали о гриппе в Орловской области

Обнародована статистика заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

Оперативную статистику привели в управлении Роспотребнадзора по Орловской области. По данным ведомства, на территории региона заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) среди всех возрастных групп населения находится на неэпидемическом уровне.

«На 45 календарной неделе в области было зарегистрировано 3195 случаев заболеваний ОРВИ, — рассказали в управлении Роспотребнадзора. — Дети в возрасте до 14 лет составили 66,7 процента от общего числа заболевших ОРВИ».

Случаи гриппа в Орловской области пока не регистрировались. Кстати, прививки против гриппа сделали уже около 230 тысяч орловцев, что составляет 30,7 процента от общей численности населения региона.

Специалисты советуют не отказываться от вакцинации. По их мнению, вакцина «обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидсезоне и входят в ее состав».

«Вакцинация населения является экономически оправданной, так как позволяет снизить заболеваемость гриппом среди трудоспособного населения, — добавили в Роспотребнадзоре. — У привитых пациентов даже в случае заболевания, оно протекает легче и без серьезных осложнений».

Кроме того, ведомство призвало родителей не пускать своих заболевших детей в школы и детсады, а также в другие организации с массовым пребыванием – «в целях недопущения распространения респираторных инфекций».

ИА «Орелград»