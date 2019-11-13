Стартовали продажи домов в двух комплексах «Орелстроя»

Крупнейший застройщик региона «Орелстрой» 11 ноября сообщил о старте продаж квартир в двух домах, которые возводятся в микрорайоне Зареченский и ЖК «Московский парк». На начальном этапе строительства действует специальная сниженная цена.

Корпус 2 дома №13 по улице Емлютина планируется ввести в эксплуатацию в 4 квартале 2020 года. Сейчас квартиры в нем можно приобрести от 1,5 млн рублей. Зареченский микрорайон активно развивается. В нем построены школа, детские сады, ледовая арена, есть филиал поликлиники, много магазинов, аптек и иных необходимых объектов. Есть прогулочные и игровые зоны, разнообразные детские площадки. Микрорайон отличает транспортная доступность: в 15 минутах езды — центры Заводского и Советского районов, утверждены маршруты общественного транспорта.

Корпус 2 дома 30 по улице Кузнецова в жилом комплексе «Московский парк» также планируют ввести в эксплуатацию в конце 2020 года. Здесь цены на квартиры стартуют от 1,4 млн рублей. Этот комплекс довольно молод. Его отличительная черта – оазис среди городской суеты. Рядом лес и парк, Силикатный пруд. При этом до центра Советского района можно доехать за 10 минут, для маленьких жителей — детские сады и школа. В шаговой доступности два крупных гипермаркета.

Покупка квартиры на начальном этапе строительства – это не только экономия, но и широкий выбор планировок. Помимо стандартной отделки «под ключ» компания «Орелстрой» предлагает вариант «комфорт» с ламинатом на полу, плиткой в санузле и в рабочей зоне на кухне. Кроме того, возможно купить квартиру сразу с кухонным гарнитуром. При переезде останется только распаковать вещи.

Забронировать квартиру своей мечты вы можете в одном из офисов продаж. Подробности узнавайте по телефону +7 (4862) 63-30-42 и на сайте.