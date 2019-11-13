В Орле иномарка сбила пенсионерку

Она переходила улицу Комсомольскую

В Орле автомобиль «Додж Стратус» сбил 77-летнюю женщину, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

ЧП произошло 12 ноября в 15:55. Иномарка ехала по улице Комсомольской в сторону «Гринна» и напротив дома №384 сбила пенсионерку. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. На какой сигнал светофора, не уточняется.

«Пешеход получила телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлена в БУЗ БСМП им. Н.А. Семашко, после осмотра отпущена на амбулаторное лечение», — указано в сводке.

ИА «Орелград»