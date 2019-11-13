В Орле Росгвардия задержала ночного хулигана

Мужчина устроил конфликт в круглосуточном баре

Ночью в Орле задержали 51-летнего мужчину, который устроил потасовку в круглосуточном баре. Об этом сообщили в Росгвардии.

Инцидент произошел примерно в полночь на Московском шоссе. Пьяные посетители начали дебоширить и втянули в потасовку работников заведения. Когда наряд вневедомственной охраны приехал на место происшествия, уже началась драка. Силовики вычислили и задержали ее инициатора.

«В момент задержания 51-летний житель Орловской области оскорблял силовиков нецензурными выражениями, безуспешно пытался скрыться с места происшествия. Вскоре гражданин был передан полиции для проведения дальнейшего разбирательства. Как выяснилось, ранее орловец неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности», — рассказали в ведомстве.

ИА «Орелград»