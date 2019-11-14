Бутылку орловского самогона оценили в 25 тысяч рублей

Столь дорогой напиток изготовила жительница Орловской области.

Жительница Верховского района предстала перед судом по обвинению в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Отметим, что дело в отношении нее было возбуждено уголовное, а не административное, — по части 1 статьи 238 УК РФ.

Как пояснили в Верховском районном суде, в сентябре 2019 года женщина попалась на продаже бутылки самогона емкостью 0,5 литра. Сделку она совершила в своей квартире. В роли покупателя выступил человек, который помогал полиции разоблачить самогонщицу.

Напиток она изготовила кустарным способом у себя дома. Жидкость была направлена на экспертизу. Исследование выявило в ее составе токсические микропримеси, «не характерные для водки и спирта». Именно поэтому самогон официально был признан спиртосодержащей жидкостью, которая является некачественным и опасным продуктом.

Уголовное дело в отношении женщины завели еще и потому, что ранее она уже попадалась полиции за аналогичное правонарушение. Тогда ее наказали административно, но предупредили о возможной уголовной ответственности. Впрочем, самогонщица, видима, пропустила это мимо ушей.

Бутылку гостю она продала за 100 рублей. Но суд оценил эту сделку в 25 тысяч рублей – именно такой штраф в доход государства согласно вынесенному обвинительному приговору должна выплатить женщина.

ИА «Орелград»