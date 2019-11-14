Орел обогнал Москву по темпам роста аренды жилья

Съемные комнаты в Орле подорожали ощутимее, чем в столице.

Специалисты федерального портала «Мир квартир» представили результаты очередного аналитического исследования. Они подсчитали среднюю стоимость аренды комнаты в крупных городах страны и сравнили ее с показателем полугодовой давности. Оказалось, что в среднем по России комнату в городе можно снять за 6600 рублей в месяц. Причем за последние полгода средний рост арендных ставок на такие помещения составил 3 процента.

В число 68 городов, в которых было проведено исследование, попал и Орел. По мнению аналитиков «Мира квартир», в настоящее время в Орле средняя ставка аренды комнаты составляет 5166 рублей в месяц. Это один из самых низких показателей в стране, но не самый низкий. Как показало исследование, самые доступные съемные комнаты находятся в Новокузнецке — всего 4000 рублей в месяц.

Орел попал в число 50 городов, в которых арендные ставки за последние полгода выросли. По подсчетам аналитиков, 6 месяцев назад в Орле аренда комнаты была дешевле на 5,1 процента. По данному показателю наш город обошел столицу. В Москве средняя арендная ставка за полгода выросла ровно на 2 процента. Кстати, снять комнату в столице стоит 17798 рублей в месяц – это наивысший показатель по стране. Самые высокие темпы удорожания съемных комнат зафиксированы в Оренбурге (+24,6 процента), Чебоксарах (+23,2), Омске (+22,9), Ижевске (+21,4) и Екатеринбурге (+20,6).

«Существенное увеличение ставок на комнаты в некоторых городах может быть связано не только с улучшившейся экономической ситуацией в регионах, но и с вымыванием дешевого предложения, — считает гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко. – Или с появлением большой порции нового предложения, что может свидетельствовать о стремлении граждан заработать любым путем, что не есть признак процветания. Как правило, новоиспеченные арендодатели выставляют ценники выше рынка, и лишь со временем понимают, что для привлечения арендаторов их нужно скорректировать. И действительно, в тех городах, где комнаты подорожали, мы зафиксировали заметное увеличение предложения».

ИА «Орелград»