Орловцы намерены добиться отставки Ивана Залогина

Жителей доконали гигантские очереди в областной больнице

Активисты «Гражданского патруля» сообщили о многочасовых очередях в Орловской областной клинической больнице. В помещениях нет кресел и вентиляции, и долго находиться в них невозможно.

Правозащитники намерены поставить вопрос о досрочной отставке руководителя областного департамента здравоохранения Ивана Залогина. Его считают ответственным за происходящее.

«К нам обратилась одна из пациенток медучреждения и сообщила, что помещение регистратуры клинической больницы битком, до входа, заполнено больными. За два с половиной часа по очереди зашел только один человек. Люди стоят как в переполненной маршрутке, соприкасаясь со всех сторон. Многие жалуются на тошноту и головокружение. Вентиляции и достаточных кресел нет. И самое неприятное, что аналогичная картина во многих медучреждениях и не первый год», — заявил глава орловского отделения «Гражданского патруля» Кирилл Ишков.

Правозащитники намерены обратиться к губернатору Орловской области Андрею Клычкову и прокурору региона Ивану Полуэктову.