Орловские чиновники хотят заблокировать 350 сайтов

Блокировка пройдет в рамках борьбы с терроризмом.

Объем бюджетного финансирования, выделенный на реализацию подпрограмму профилактика экстремизма и терроризма, в том числе в подростково-молодежной среде, в Орловской области составит 3,06 миллиона рублей.

Эта сумма сопоставима с годовой зарплатой некоторых служащих администрации региона. Но надо учитывать, что эти средства будут выделять поэтапно в течение шести лет – по полмиллиона рублей в год.

Финансирование предназначено для проведения семинаров, круглых столов и конкурсов в сфере противодействия терроризму, а также выпуска всевозможных брошюр. Программой предусмотрен мониторинг социальных сетей для выявления потенциальных террористов и экстремистов, а также блокировка сайтов с запрещенными материалами.

Последним успешно занимаются прокурорские работники и суды, причем без областного целевого финансирования, но, видимо, и чиновники хотят получить свою долю славы. Причем они даже установили целевой индикатор: в Орловской области должно быть заблокировано не менее 350 интернет-ресурсов, содержащих материалы экстремистского характера.

ИА «Орелград»